Учителя из Дагестана поучаствуют в телевизионном конкурсе «Передача знаний»

На телеканале «Россия-Культура» начался первый на российском телевидении конкурс для педагогов «Передача знаний».

Это совместный проект канала «Россия-Культура» и Минпросвещения России. В нём будут демонстрировать свои профессиональные навыки учителя. В каждом выпуске встречаются 2 команды специалистов. Их капитаны в 2021 году стали финалистами Всероссийского конкурса «Учитель года России».

В «Передаче знаний» поучаствуют и дагестанские учителя.

Во время конкурса педагоги показывают свои профессиональные знания и навыки, поделятся с телезрителями своими секретами, выполнят интересные задания.