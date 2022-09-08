ЗАМАНА - Учителя из Дагестана поучаствуют в телевизионном конкурсе «Передача знаний»

Учителя из Дагестана поучаствуют в телевизионном конкурсе «Передача знаний»

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08 сентября, 2022. Четверг 10:14
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Учителя из Дагестана поучаствуют в телевизионном конкурсе «Передача знаний»

На телеканале «Россия-Культура» начался первый на российском телевидении конкурс для педагогов «Передача знаний».

Учителя из Дагестана поучаствуют в телевизионном конкурсе «Передача знаний»
Общество

Это совместный проект канала «Россия-Культура» и Минпросвещения России. В нём будут демонстрировать свои профессиональные навыки учителя. В каждом выпуске встречаются 2 команды специалистов. Их капитаны в 2021 году стали финалистами Всероссийского конкурса «Учитель года России».

В «Передаче знаний» поучаствуют и дагестанские учителя.

Во время конкурса педагоги показывают свои профессиональные знания и навыки, поделятся с телезрителями своими секретами, выполнят интересные задания.

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