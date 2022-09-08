Это совместный проект канала «Россия-Культура» и Минпросвещения России. В нём будут демонстрировать свои профессиональные навыки учителя. В каждом выпуске встречаются 2 команды специалистов. Их капитаны в 2021 году стали финалистами Всероссийского конкурса «Учитель года России».
Учителя из Дагестана поучаствуют в телевизионном конкурсе «Передача знаний»
- Автор Дарья
- 08 сентября, 2022. Четверг 10:14
На телеканале «Россия-Культура» начался первый на российском телевидении конкурс для педагогов «Передача знаний».
Последнее от Дарья
- Обнаружены 2 новые скалистые планеты с похожим на Землю климатом
- Судприставы добились сноса незаконного здания в Махачкале
- Школы Махачкалы вновь эвакуируют
- Авторы картины "Недетский дом" запустят кампанию в поддержку приемного родительства
- Эмин Мерданов: «Новый курорт в Каякентском районе станет еще одним привлекательным местом для отдыха»