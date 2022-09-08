ЗАМАНА - Эмин Мерданов: «Новый курорт в Каякентском районе станет еще одним привлекательным местом для отдыха»

Эмин Мерданов: «Новый курорт в Каякентском районе станет еще одним привлекательным местом для отдыха»

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08 сентября, 2022. Четверг 09:28
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Эмин Мерданов: «Новый курорт в Каякентском районе станет еще одним привлекательным местом для отдыха»

Министр по туризму и народным художественным промыслам РД Эмин Мерданов прокомментировал заседание президиума Госсовета РФ в рамках Восточного экономического форума. Об этом информагентству сообщили в пресс-службе ведомства.

Эмин Мерданов: «Новый курорт в Каякентском районе станет еще одним привлекательным местом для отдыха»
Общество

В своем выступлении на заседании президиума Государственного совета на Восточном экономическом форуме Президент Российской Федерации Владимир Путин высоко оценил возможность возрождения курортной зоны «Каякент» на побережье Каспийского моря.

«Безусловно, новый курорт в Каякентском районе станет еще одним привлекательным местом для отдыха не только для дагестанцев, но и всех россиян. Для осуществления данного проекта в регионе предусмотрены благоприятные условия: широкая песчаная полоса, теплое море, длинный купальный сезон. Создание города-курорта на побережье Каспийского моря в Каякентском районе существенно отразится на структуре экономики Дагестана и будет способствовать развитию в регионе высокотехнологичных индустрий.

В масштабный проект войдут гостиничные и туристско-рекреационные зоны, зоны активного отдыха, лечебно-оздоровительные комплексы, зоны многофункционального делового центра, агротуризма, малой авиации, рестораны и кафе. На данной территории также построят новый федеральный детский центр “Дагестан”, который станет аналогом знаменитого “Артека”. Это круглогодичный комплекс на 1260 детей с сопутствующей образовательной и развивающейся инфраструктурой. Немаловажным является и то, что новый курорт обеспечит более 100 тысяч граждан рабочими местами. Предполагается, что первые объекты начнут принимать туристов уже через 3 года», – поделился министр Эмин Мерданов.

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