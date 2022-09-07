На совещании собравшиеся обсудили межкультурное взаимодействие в полиэтническом пространстве, развитие научно-академического и культурного сотрудничества между вузами.
ДГУ представлял ректор Муртазали Рабаданов, проректор по учебной работе Магомед Гасанов, проректор по научно работе и инновациям Назир Ашурбеков, декан факультета международного образования Каримула Халиков, а также сотрудники международных структур университета.
По результатам проведенной беседы было принято решение о подписании меморандума о взаимопонимании и предложено подготовить ежегодную рабочую программу совместной работы.