ЗАМАНА - Руководители ДГУ и Юго-Восточного университета Шри-Ланки подпишут меморандум о сотрудничестве

Руководители ДГУ и Юго-Восточного университета Шри-Ланки подпишут меморандум о сотрудничестве

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07 сентября, 2022. Среда 16:18
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Руководители ДГУ и Юго-Восточного университета Шри-Ланки подпишут меморандум о сотрудничестве

В ДГУ прошла онлайн-встреча руководства университета и представителей Юго-Восточного вуза Шри-Ланки (г. Олувил) при поддержке и участии Посольства Шри-Ланки, информирует пресс-служба вуза.

Руководители ДГУ и Юго-Восточного университета Шри-Ланки подпишут меморандум о сотрудничестве
Общество

На совещании собравшиеся обсудили межкультурное взаимодействие в полиэтническом пространстве, развитие научно-академического и культурного сотрудничества между вузами.

ДГУ представлял ректор Муртазали Рабаданов, проректор по учебной работе Магомед Гасанов, проректор по научно работе и инновациям Назир Ашурбеков, декан факультета международного образования Каримула Халиков, а также сотрудники международных структур университета.

По результатам проведенной беседы было принято решение о подписании меморандума о взаимопонимании и предложено подготовить ежегодную рабочую программу совместной работы.

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