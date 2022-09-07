Эксперты центра предоставляют парам весь спектр вспомогательных репродуктивных технологий, дабы они смогли зачать собственного ребенка. Для этого таким семьям стоит не затягивать с обращением к врачу-репродуктологу, так как им доступно бесплатное осуществление процедуры ЭКО за счет средств ОМС.
Так, на текущий год запланировано проведение 1300 процедур экстракорпорального оплодотворения за счет средств ОМС. Из них за прошедший период текущего года женщинам с бесплодием сделали 636 процедур. При этом подавляющее большинство сделали высококвалифицированные врачи-репродуктологи Республиканского центра охраны здоровья семьи и репродукции.