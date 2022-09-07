Более 600 процедур ЭКО проведено в Дагестане за 6 месяцев текущего года

Более 600 процедур ЭКО осуществлено в Дагестане за прошедший период 2022 года, информирует пресс-служба Республиканского центра охраны здоровья семьи и репродукции (РЦОЗСиР).

Эксперты центра предоставляют парам весь спектр вспомогательных репродуктивных технологий, дабы они смогли зачать собственного ребенка. Для этого таким семьям стоит не затягивать с обращением к врачу-репродуктологу, так как им доступно бесплатное осуществление процедуры ЭКО за счет средств ОМС.

Так, на текущий год запланировано проведение 1300 процедур экстракорпорального оплодотворения за счет средств ОМС. Из них за прошедший период текущего года женщинам с бесплодием сделали 636 процедур. При этом подавляющее большинство сделали высококвалифицированные врачи-репродуктологи Республиканского центра охраны здоровья семьи и репродукции.