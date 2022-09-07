ЗАМАНА - Руслан Гереев: «Каякентская зона является одним из лучших курортов прошлых лет»

Руслан Гереев: «Каякентская зона является одним из лучших курортов прошлых лет»

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07 сентября, 2022. Среда 11:44
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Руслан Гереев: «Каякентская зона является одним из лучших курортов прошлых лет»

Общественный деятель Дагестана и известный журналист Руслан Гереев высказался по поводу строительства в Каякентской зоне курорта.

Руслан Гереев: «Каякентская зона является одним из лучших курортов прошлых лет»
Общество

«Этот муниципалитет был выбран не случайно, так как Каякентская зона является одним из лучших курортов советского периода, там существуют прекрасные природно-климатические условия, например, термальные источники и лечебные грязи с уникальными характеристиками. Постоянно увеличивающийся поток гостей в регион также демонстрирует, что морской курорт в Каякентском районе выгоден и с точки зрения логистики, так как он находится рядом со столицей региона и с аэропортом. Глава России поддержал ещё одну задачу проекта, озвученную Сергеем Меликовым — социальная, сделать все необходимое, дабы туристы с разными доходами имели самые разные возможности для отдыха и укрепления здоровья», — заявил Руслан Гереев.

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