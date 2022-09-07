Магомед Магомедов: «Идея создания туристической полиции, предложенная главой Дагестана Сергеем Меликовым, как нельзя актуальна»

Член Общественного совета при МВД России по РД Магомед Магомедов прокомментировал предложение Главы Дагестана Сергея Меликова о создании туристической полиции, озвученное на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

«Идея создания туристической полиции, предложенная главой Дагестана Сергеем Меликовым на полях ВЭФ, как нельзя актуальна.

В текущих реалиях туристический поток, пребывающий в республику за сезон, уже сопоставим с местным населением, например в условиях Махачкалы. В этой связи мы можем наблюдать возникновение различного рода мелких бытовых конфликтов, сопряженных с разностью культур, что в свою очередь, неизбежно для любого туристического региона.

И тут, как нельзя кстати будет создание уполномоченного органа, деятельность которого направлена непосредственно на решение такого рода проблем, а вместе с тем повысит туристическую привлекательность региона», – сказал Магомедов.

Он также добавил, что при его создании необходимо учесть опыт других регионов, других туристических направлений.

Напомним, 5 сентября, выступая на семинар-совещании по подготовке к заседанию президиума Государственного совета на ВЭФ, Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что «Нам необходимо думать над созданием туристической полиции, это очень важный аспект, пока у нас этот институт не работает. Это не функция Росгвардии, это охрана общественного порядка, которой занимается патрульно-постовая служба МВД. Такой институт нужен особенно там, где большой наплыв туристов».