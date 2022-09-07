ЗАМАНА - Магомед Магомедов: «Идея создания туристической полиции, предложенная главой Дагестана Сергеем Меликовым, как нельзя актуальна»

Магомед Магомедов: «Идея создания туристической полиции, предложенная главой Дагестана Сергеем Меликовым, как нельзя актуальна»

Автор
07 сентября, 2022. Среда 08:44
|||
Магомед Магомедов: «Идея создания туристической полиции, предложенная главой Дагестана Сергеем Меликовым, как нельзя актуальна»

Член Общественного совета при МВД России по РД Магомед Магомедов прокомментировал предложение Главы Дагестана Сергея Меликова о создании туристической полиции, озвученное на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Магомед Магомедов: «Идея создания туристической полиции, предложенная главой Дагестана Сергеем Меликовым, как нельзя актуальна»
Общество

«Идея создания туристической полиции, предложенная главой Дагестана Сергеем Меликовым на полях ВЭФ, как нельзя актуальна.

В текущих реалиях туристический поток, пребывающий в республику за сезон, уже сопоставим с местным населением, например в условиях Махачкалы. В этой связи мы можем наблюдать возникновение различного рода мелких бытовых конфликтов, сопряженных с разностью культур, что в свою очередь, неизбежно для любого туристического региона. 

И тут, как нельзя кстати будет создание уполномоченного органа, деятельность которого направлена непосредственно на решение такого рода проблем, а вместе с тем повысит туристическую привлекательность региона», – сказал Магомедов.

Он также добавил, что при его создании необходимо учесть опыт других регионов, других туристических направлений.

Напомним, 5 сентября, выступая на семинар-совещании по подготовке к заседанию президиума Государственного совета на ВЭФ, Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что «Нам необходимо думать над созданием туристической полиции, это очень важный аспект, пока у нас этот институт не работает. Это не функция Росгвардии, это охрана общественного порядка, которой занимается патрульно-постовая служба МВД. Такой институт нужен особенно там, где большой наплыв туристов».

Прочитано 37 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top