ЗАМАНА - «С таким правильным позиционированием отдых в Дагестане может быть наравне с курортами Краснодарского края и Крыма»

«С таким правильным позиционированием отдых в Дагестане может быть наравне с курортами Краснодарского края и Крыма»

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06 сентября, 2022. Вторник 17:26
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«С таким правильным позиционированием отдых в Дагестане может быть наравне с курортами Краснодарского края и Крыма»

Депутат Госдумы Султан Хамзаев прокомментировал выступление Главы Дагестана Сергея Меликова на Госсовете по туризму. Ранее, глава государства Владимир Путин поддержал предложение Сергея Меликова создать новый морской курорт в Дагестане. Президент РФ  заявил о необходимости возродить курортную зону на Каспии в Каякентском районе Дагестана.

«С таким правильным позиционированием отдых в Дагестане может быть наравне с курортами Краснодарского края и Крыма»
Общество

«Дагестан готов к созданию нового курорта! У нас уникальный климат, добродушные люди, замечательный потенциал. Но есть определённые трудности в части инфраструктуры, оказания спектра услуг нашим гостям. Решение создать новый прорывной Федеральный проект на Каспийском побережье – туристический кластер, между Махачкалой и Дербентом – абсолютно вписывается в условиях беспрецедентного потока туристов в Дагестан», – заявил Хамзаев.
Парламентарий назвал конкретные преимущества морской зоны Дагестана: «Песчаный пляж, неглубокое море, климат, лечебные воды и реконструируемая федеральная дорога «Кавказ» – все это станет сопутствующими факторами комфортного отдыха для туристов». Депутат ГД РФ уверен, что это станет новым взглядом на Кавказ. «С таким правильным позиционированием отдых в Дагестане может быть наравне с курортами Краснодарского края и Крыма. Нам нужен комплексный подход к развитию туризма в Республике», - отметил С. Хамзаев

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