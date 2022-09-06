ЗАМАНА - Камал Салманов: «Дагестан будет ассоциироваться с правильно организованным туризмом и отдыхом»

Камал Салманов: «Дагестан будет ассоциироваться с правильно организованным туризмом и отдыхом»

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06 сентября, 2022. Вторник 16:31
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Камал Салманов: «Дагестан будет ассоциироваться с правильно организованным туризмом и отдыхом»

В следующем году власти Дагестана планируют приступить к созданию нового города-курорта на Каспии в Каякентском районе Дагестана, там же могут построить всероссийский детский центр, сообщил  глава региона Сергей Меликов.

Камал Салманов: «Дагестан будет ассоциироваться с правильно организованным туризмом и отдыхом»
Общество

Прокомментировал эту новость Камал Салманов, предприниматель, основатель туристического объекта «Нескучный сад Салмановых». «Хорошие планы. Локация в Каякенстском районе тоже очень удачная, на мой взгляд. Там очень хороший песчаный берег и огромное количество неосвоенных минеральных природных источников прямо на берегу. Локация еще интересна тем, что находится между Дербентом и аэропортом прямо на федеральной трассе. Там же находится одна из важных веток дороги в горы через поселок Первомайское. В целом все условия для первоклассного морского курорта в этой локации имеются. Главное, не повторять предыдущих ошибок, когда ранее анонсированные крупные проекты не были реализованы. И тогда у нас все получится и Дагестан будет ассоциироваться с правильно организованным туризмом и отдыхом», – считает он.

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