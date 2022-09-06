Дагестан будет привлекать инвесторов для создания нового морского курорта и развивать туристическую инфраструктуру

В интервью корреспонденту «Интерфакс» Глава Республики Дагестан Сергей Меликов рассказал о планах представить на заседании Госсовета, которое с участием Президента России Владимира Путина пройдет сегодня в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), проект создания нового курорта на побережье Каспийского моря.

«Проект будет предусматривать наличие в нем таких важных направлений, как строительство и запуск Всероссийского детского центра, создание гостиниц, экспо-площадок, бальнеологического и оздоровительного курорта», – сказал Сергей Меликов.

Он пояснил, что в ближайшие годы предполагается начать создание важного для всей страны туркластера на побережье в Каякентском районе.

«Это не аналог Сочи, так как география немного другая, и потенциал другой. Это – «чистая» площадка, которая на 5 тыс. га имеет морское побережье с песком, пресные озера, удобное расположение рядом с федеральной трассой, в 40 км от аэропорта», – подчеркнул Сергей Меликов.

Глава республики отметил, что при создании курорта будет учитываться мировой туристический опыт.

«Мы в этом отношении рассчитываем не на одного инвестора, а сегодня рассматриваем ряд возможных представителей крупного бизнеса, которые могут зайти. И с некоторыми вопросы участия в реализации проекта уже согласованы, но нужно политическое решение, которое, мы надеемся, будет принято», – пояснил он.

Глава Дагестана добавил, что практически все меры поддержки, которые в России присутствуют, можно будет применить для создания курорта.

«Самым проблемным вопросом является вопрос земельно-имущественных отношений и передача земельных участков под реализацию инвестпроекта. Могут быть внесены поправки в существующую нормативную базу и законодательство для того, чтоб проблем не было. И, я думаю, что такую возможность мы будем использовать», – отметил глава региона.

Как сообщалось, власти Дагестана планируют приступить к созданию нового города-курорта на Каспии в следующем году. Ранее Ростуризм сообщал о совместной с властями Дагестана проработке создания в регионе нового морского курорта. Сообщалось также, что там можно возвести комплекс на площади около 200 га с отелями на 30 тыс. номеров, что потребует до 300 млрд руб.

Вместе с тем, заявил Сергей Меликов, в связи с ростом турпотока Дагестан в целом намерен развивать туристическую инфраструктуру.

«Сама тематика – развитие туризма – очень важна, так как с учетом разного рода ограничений турпоток в Дагестан вырос в разы. По данным на август, мы приняли более 1,5 млн туристов», – сказал глава региона.

Он отметил, что при этом рост турпотока в регион продолжается. В связи с этим возникла необходимость развивать инфраструктуру – гостиницы, места размещения, дороги.

Глава региона подчеркнул, что все сферы туризма, которые есть, для Дагестана присущи. Это – и экотуризм, и пляжный отдых, и возможность посещения исторических и памятных мест, спортивный туризм, гастрономический, конные прогулки, рафтинг и многое другое.

«С прошлого года мы занимаемся развитием туристической инфраструктуры, формированием туристических кластеров, которые должны обеспечить приезжающих гостей всем необходимым, начиная от проживания и заканчивая вопросами логистики», – пояснил глава субъекта.

Он добавил, что есть поддержка в этом вопросе со стороны правительства РФ и губернаторов других регионов.