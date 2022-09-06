Даглесхоз присоединится ко всероссийскому субботнику «Зеленая Россия»

Представители Комитета по лесному хозяйству Дагестана поучаствуют во всероссийском экологическом субботнике «Зеленая Россия».

Как информирует пресс-служба лесного ведомства, в акции поучаствуют 22 лесничества республики. Уже подготовлено расписание проведения субботников на территории лесничеств, а также запланированы мероприятия по посадке саженцев и санитарной уборке лесных земель.

«Лесники Дагестана присоединяются к Всероссийской акции “Зелёная Россия” в целях объединения всех слоёв россиян общей идеей сбережения природы, возрождения родных традиций, экологического и патриотического воспитания», – заявляет пресс-служба.