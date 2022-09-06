ЗАМАНА - Даглесхоз присоединится ко всероссийскому субботнику «Зеленая Россия»

Даглесхоз присоединится ко всероссийскому субботнику «Зеленая Россия»

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06 сентября, 2022. Вторник 14:15
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Даглесхоз присоединится ко всероссийскому субботнику «Зеленая Россия»

Представители Комитета по лесному хозяйству Дагестана поучаствуют во всероссийском экологическом субботнике «Зеленая Россия».

Даглесхоз присоединится ко всероссийскому субботнику «Зеленая Россия»
Общество

Как информирует пресс-служба лесного ведомства, в акции поучаствуют 22 лесничества республики. Уже подготовлено расписание проведения субботников на территории лесничеств, а также запланированы мероприятия по посадке саженцев и санитарной уборке лесных земель.

«Лесники Дагестана присоединяются к Всероссийской акции “Зелёная Россия” в целях объединения всех слоёв россиян общей идеей сбережения природы, возрождения родных традиций, экологического и патриотического воспитания», – заявляет пресс-служба.

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