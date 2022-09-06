Смена руководства осуществляется в связи с переходом нынешнего руководителя Газинура Апсалямова в УФНС РФ по Ульяновской области, отмечает пресс-служба республиканской налоговой инспекции. Стоит напомнить, что Апсалямов руководил региональным УФНС с осени 2018 года. Перед этим более 20 лет занимал должности в налоговых органах Татарстана.
Начальником налоговой службы Дагестана назначен Нурулла Хизриев
- Автор Дарья
- 06 сентября, 2022. Вторник 13:44
Экс-заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Дагестану Нурулла Хизриев занял пост врио начальника ведомства.
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