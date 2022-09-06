Начальником налоговой службы Дагестана назначен Нурулла Хизриев

Смена руководства осуществляется в связи с переходом нынешнего руководителя Газинура Апсалямова в УФНС РФ по Ульяновской области, отмечает пресс-служба республиканской налоговой инспекции. Стоит напомнить, что Апсалямов руководил региональным УФНС с осени 2018 года. Перед этим более 20 лет занимал должности в налоговых органах Татарстана.