ЗАМАНА - Начальником налоговой службы Дагестана назначен Нурулла Хизриев

Начальником налоговой службы Дагестана назначен Нурулла Хизриев

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06 сентября, 2022. Вторник 13:44
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Начальником налоговой службы Дагестана назначен Нурулла Хизриев

Экс-заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Дагестану Нурулла Хизриев занял пост врио начальника ведомства.

Начальником налоговой службы Дагестана назначен Нурулла Хизриев
Общество

Смена руководства осуществляется в связи с переходом нынешнего руководителя Газинура Апсалямова в УФНС РФ по Ульяновской области, отмечает пресс-служба республиканской налоговой инспекции. Стоит напомнить, что Апсалямов руководил региональным УФНС с осени 2018 года. Перед этим более 20 лет занимал должности в налоговых органах Татарстана.

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