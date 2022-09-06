Стартовал конкурсный отбор кандидатов в состав Общественного совета при Минэкономразвития РД

Министерство экономического развития РД объявило о приеме документов для участия в конкурсном отборе кандидатов в состав Общественного совета.

Как информирует пресс-служба ведомства, оценивать кандидатов будет конкурсная комиссия в соответствии с установленными правилами.

«Общественный совет создается на основе добровольного участия в его деятельности граждан России, которые не имеют ограничений в соответствии с частью 2 статьи 7 Федерального закона от 23 июня 2016 г. №183-ФЗ “Об общих принципах организации и деятельности общественных палат субъектов Российской Федерации”», – заявляет ведомство.

Кандидатами для включения в состав Совета могут стать совершеннолетние россияне. Прием документов для участия в конкурсном отборе стартует сегодня, 6 сентября, и завершится 6 октября.

Уточняют, что документы необходимо подготовить на бумажном носителе по адресу: г. Махачкала, ул. Абубакарова, 67 (каб. 107). В рабочие дни (понедельник – четверг) – с 9.00 до 18.00 ч., а в пятницу – с 9.00 до 16.45 ч.