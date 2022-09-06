ЗАМАНА - Стартовал конкурсный отбор кандидатов в состав Общественного совета при Минэкономразвития РД

Стартовал конкурсный отбор кандидатов в состав Общественного совета при Минэкономразвития РД

Автор
06 сентября, 2022. Вторник 11:12
|||
Стартовал конкурсный отбор кандидатов в состав Общественного совета при Минэкономразвития РД

Министерство экономического развития РД объявило о приеме документов для участия в конкурсном отборе кандидатов в состав Общественного совета.

Стартовал конкурсный отбор кандидатов в состав Общественного совета при Минэкономразвития РД
Общество

Как информирует пресс-служба ведомства, оценивать кандидатов будет конкурсная комиссия в соответствии с установленными правилами.

«Общественный совет создается на основе добровольного участия в его деятельности граждан России, которые не имеют ограничений в соответствии с частью 2 статьи 7 Федерального закона от 23 июня 2016 г. №183-ФЗ “Об общих принципах организации и деятельности общественных палат субъектов Российской Федерации”», – заявляет ведомство.

Кандидатами для включения в состав Совета могут стать совершеннолетние россияне. Прием документов для участия в конкурсном отборе стартует сегодня, 6 сентября, и завершится 6 октября.

Уточняют, что документы необходимо подготовить на бумажном носителе по адресу: г. Махачкала, ул. Абубакарова, 67 (каб. 107). В рабочие дни (понедельник – четверг) – с 9.00 до 18.00 ч., а в пятницу – с 9.00 до 16.45 ч.

Прочитано 29 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top