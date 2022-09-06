ЗАМАНА - Абдулмуслимов поручил разработать программы развития образования и здравоохранения Махачкалы

Абдулмуслимов поручил разработать программы развития образования и здравоохранения Махачкалы

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06 сентября, 2022. Вторник 10:45
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Абдулмуслимов поручил разработать программы развития образования и здравоохранения Махачкалы

Глава кабмина Абдулмуслим Абдулмуслимов в ходе собрания оперативного штаба поручил создать программы развития образования и здравоохранения Махачкалы, информирует пресс-служба правительства региона.

Абдулмуслимов поручил разработать программы развития образования и здравоохранения Махачкалы
Общество

Глава кабмина заслушал доклады министерства образования и науки и министерства здравоохранения региона о принимаемых мерах по обеспечению социальными объектами внутригородских поселков города. Профильные министры рассказали о принятых решених по самым важным проблемам Махачкалы. Так, было заявлено о решении провести капитальный ремонт в МБОУ «СОШ №20» в поселке Альбурикент и о проектировании строительства образовательных учреждениях в других районах.

Были также озвучены проблемы с транспортной доступностью и обеспечению безопасности на дорогах рядом со школами.

Принимаемые решения премьер назвал оперативными. При этом он подчеркнул отсутствие какой-либо стратегии, позволяющей системно решить существующие в Махачкале проблемы.

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