Абдулмуслимов поручил разработать программы развития образования и здравоохранения Махачкалы

Глава кабмина заслушал доклады министерства образования и науки и министерства здравоохранения региона о принимаемых мерах по обеспечению социальными объектами внутригородских поселков города. Профильные министры рассказали о принятых решених по самым важным проблемам Махачкалы. Так, было заявлено о решении провести капитальный ремонт в МБОУ «СОШ №20» в поселке Альбурикент и о проектировании строительства образовательных учреждениях в других районах.

Были также озвучены проблемы с транспортной доступностью и обеспечению безопасности на дорогах рядом со школами.

Принимаемые решения премьер назвал оперативными. При этом он подчеркнул отсутствие какой-либо стратегии, позволяющей системно решить существующие в Махачкале проблемы.