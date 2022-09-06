В Дербенте вход на новый фонтан и световое шоу станет платным

Это связано с расходами на обслуживание территории парка имени Гянджеви, где стоит фонтан. Городские власти создают управляющую компанию, которая начнет заниматься этим вопросом.

Билет для взрослых будет продаваться в среднем за 500 рублей. Вход останется бесплатным для детей, ветеранов ВОВ, воинов-афганцев, участников спецоперации на Украине, а также для людей с ограниченными возможностями. Для горожан билеты будут доступны по скидке в 50 процентов. Об этом объявил депутат Государственной думы от Дагестана Хизри Абакаров.

