ЗАМАНА - В Дербенте вход на новый фонтан и световое шоу станет платным

В Дербенте вход на новый фонтан и световое шоу станет платным

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06 сентября, 2022. Вторник 08:27
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В Дербенте вход на новый фонтан и световое шоу станет платным

Это связано с расходами на обслуживание территории парка имени Гянджеви, где стоит фонтан. Городские власти создают управляющую компанию, которая начнет заниматься этим вопросом.

В Дербенте вход на новый фонтан и световое шоу станет платным
Общество

Билет для взрослых будет продаваться в среднем за 500 рублей. Вход останется бесплатным для детей, ветеранов ВОВ, воинов-афганцев, участников спецоперации на Украине, а также для людей с ограниченными возможностями. Для горожан билеты будут доступны по скидке в 50 процентов. Об этом объявил депутат Государственной думы от Дагестана Хизри Абакаров.

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