ЗАМАНА - УФАС оштрафовало компанию «Газпром газораспределение Махачкала» на 3,9 млн рублей

УФАС оштрафовало компанию «Газпром газораспределение Махачкала» на 3,9 млн рублей

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06 сентября, 2022. Вторник 08:14
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УФАС оштрафовало компанию «Газпром газораспределение Махачкала» на 3,9 млн рублей

УФАС по Дагестану оштрафовало АО «Газпром газораспределение Махачкала» на 3,9 млн рублей за злоупотребление доминирующим положением.

УФАС оштрафовало компанию «Газпром газораспределение Махачкала» на 3,9 млн рублей
Общество

Как информирует пресс-служба республиканского антимонопольного ведомства, ранее в Управление пришла жалоба от ОАО «Махачкалатеплосервис» на неправомерные действия АО «Газпром газораспределение Махачкала», которые выражались в подаче газа с заниженными параметрами в котельную.

«В процессе рассмотрения дела было выявлено, что из-за недостаточного давления газа на входе в водогрейные котлы, размещенные в котельной, отопление и горячая вода в многоквартирные здания, обсуживающиеся котельной, подаются с заниженными параметрами, что стало причиной многочисленных жалоб жильцов», – заявляет пресс-служба.

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