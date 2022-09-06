ЗАМАНА - Маргарита Лянге о создании нового курорта в Дагестане: «Идея вполне жизнеспособна»

Маргарита Лянге о создании нового курорта в Дагестане: «Идея вполне жизнеспособна»

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06 сентября, 2022. Вторник 07:41
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Маргарита Лянге о создании нового курорта в Дагестане: «Идея вполне жизнеспособна»

Член Гильдии межэтнической журналистики Маргарита Лянге рассказала изданию «Молодежь Дагестана» о своем видении развития туризма в Дагестане, прокомментировав цель дагестанских властей — построить в регионе город-курорт. 

Маргарита Лянге о создании нового курорта в Дагестане: «Идея вполне жизнеспособна»
Общество

По словам эксперта, региону под силу осуществить задуманное, но нужно учесть несколько важных фактов, среди которых — инфраструктура, работа турфирм и персонала. 

Подробнее — здесь.

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