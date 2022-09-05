Глава РД предложил создать туристическую полицию в курортных городах

Руководитель РД Сергей Меликов предложил сформировать туристическую полицию в городах-курортах. Идею он озвучил на семинаре по подготовке к собранию президиума Государственного совета, который осуществляется в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.

«Нам нужно думать над созданием туристической полиции, это крайне важный аспект, пока у нас этот институт не работает. Это не функция Росгвардии, это охрана общественного порядка, которой занимается патрульно-постовая служба МВД. Такой институт необходим в тех местах, где наблюдается большой наплыв гостей», – высказался Меликов.

Такие подразделения уже работают в Москве, Владивостоке и Новосибирской области. К Чемпионату мира по футболу в 2018 году специализированные подразделения были сформированы в Сочи, Санкт-Петербурге и Казани: новых работников не набирали, а выбрали из батальона ППС служащих.