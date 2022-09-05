ЗАМАНА - В Татарстане состоялась презентация проекта "Книга добрых дел"

В Татарстане состоялась презентация проекта "Книга добрых дел"

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05 сентября, 2022. Понедельник 15:10
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В Татарстане состоялась презентация проекта &quot;Книга добрых дел&quot;

В Казани прошёл круглый стол «Физическая культура и спорт как инструмент укрепления межкультурного и межрелигиозного сотрудничества», организованный Комиссией по физической культуре и популяризации здорового образа жизни Общественной палаты РФ.

В Татарстане состоялась презентация проекта "Книга добрых дел"
Общество

Организатором и модератором круглого стола выступила заместитель председателя Комиссии, директор Государственного музея спорта, профессор НИУ ВШЭ Елена Истягина-Елисеева.

Основными темами обсуждения стали вопросы взаимодействия религиозных организаций с органами исполнительной власти при реализации проектов, направленных на вовлечение населения в занятия физической культурой и спортом. Отдельной темой, поднятой в рамках дискуссии, стала необходимость духовно-нравственного воспитания занимающихся на основе традиционных ценностей народов РФ.

Участниками круглого стола выступили представители признанных конфессий нашей страны:
Камиль хазрат Самигуллин – Глава духовного управления мусульман Республики Татарстан;
Митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан – Председатель Патриаршей Комиссии по вопросам физической культуры и спорта;
Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл;
Тетруашвили Шалва – Председатель Казанской иудейской религиозной общины»;
Гармажап гэбши лама – Представитель Буддийской традиционной сангхи России в Казани и Республике Татарстан.

В качестве спикера круглого стола, также выступил представитель дагестанского волонтерского движения «Сподвижники добра» Мухаммад Юнусов, который презентовал участникам проект «Книга добрых дел», предназначенный для вовлечения молодежи страны в волонтерскую деятельность и формированию в них правильных социальных привычек.

Представители президиума и участники круглого стола, отметили высокую значимость «Книги добрых дел» в развитии межнациональных и межконфессиональных отношений и взаимодействий молодежи страны в рамках волонтерской деятельности и целесообразность масштабирования представленного проекта в регионы России.

По итогам круглого стола была подготовлена резолюция с рекомендациями Общественной палаты РФ Правительству РФ, федеральным органам власти принять меры по упорядочиванию мер поддержки деятельности религиозных организаций в части физической культуры, спорта и популяризации здорового образа жизни, в число которых вошло и предложение рассмотреть возможность реализации проекта «Книга добрых дел» и сопутствующих ему мероприятий, в рамках государственных программ реализации молодежной политики в РФ.

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