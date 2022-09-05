Более 100 работодателей планируют трудоустроить безработных по программе Минтруда Дагестана

Центрами занятости населения министерства труда Дагестана заключены соглашения с 14 работодателями региона на трудоустройство 329 граждан, в рамках которых работодателям направят соответствующие субсидии, информирует пресс-служба ведомства.

Работодателям, обеспечивающим временные рабочие места, предусмотрена компенсация затрат на заработную плату россиянам, принимающим участие во временных или общественных работах. Туда входит также частичный возврат расходов работодателя по оплате труда при организации временной занятости сотрудников, пребывающих под риском увольнения, и при проведении общественных работ для граждан, которые ищут работу и обратились в органы службы занятости, а также безработных граждан.

Период занятости каждого россиянина составляет не более 3 месяцев. Сотрудникам, пребывающим под риском увольнения, могут предложить временную работу, не связанную с их основной профессией, а также по имеющейся или смежной профессии в другой компании.

Россиянам, ищущим работу и обратившимся в органы службы занятости, а также безработным, пребывающим на учете в органах службы занятости, предлагается участие в оплачиваемых общественных работах. Работодателей, которые готовы организовать общественные работы для таких граждан, подбирают Центры занятости населения.

Согласно оперативным сведениям центров занятости, 119 работодателей региона собираются участвовать в организации озвученных мероприятий.