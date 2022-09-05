ЗАМАНА - Международный инклюзивный форум для социальных предпринимателей "Территория РИТМА" пройдет в России

Международный инклюзивный форум для социальных предпринимателей "Территория РИТМА" пройдет в России

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05 сентября, 2022. Понедельник 11:42
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Международный инклюзивный форум для социальных предпринимателей &quot;Территория РИТМА&quot; пройдет в России

Международный инклюзивный форум для социальных предпринимателей "Территория РИТМА пройдет с 8 по 11 сентября в Нижегородской области. Каждый год в мероприятии принимают участие более 300 человек из России, стран СНГ и дальнего зарубежья для обмена опытом.

Международный инклюзивный форум для социальных предпринимателей "Территория РИТМА" пройдет в России
Общество

Участники, пройдя обучение на площадке форума, проектируют свои социальные бизнесы, получают гранты, открывают соцпроекты, становятся лидерами развития своих субъектов. Мероприятие предназначено для участников (в том числе с инвалидностью, кроме ментальной) от 18 лет и старше, являющихся гражданами России, стран СНГ и дальнего зарубежья. Отбор претендентов проходил на конкурсной основе. 

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