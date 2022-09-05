Международный инклюзивный форум для социальных предпринимателей "Территория РИТМА" пройдет в России

Международный инклюзивный форум для социальных предпринимателей "Территория РИТМА пройдет с 8 по 11 сентября в Нижегородской области. Каждый год в мероприятии принимают участие более 300 человек из России, стран СНГ и дальнего зарубежья для обмена опытом.

Участники, пройдя обучение на площадке форума, проектируют свои социальные бизнесы, получают гранты, открывают соцпроекты, становятся лидерами развития своих субъектов. Мероприятие предназначено для участников (в том числе с инвалидностью, кроме ментальной) от 18 лет и старше, являющихся гражданами России, стран СНГ и дальнего зарубежья. Отбор претендентов проходил на конкурсной основе.