Акция ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом прошла в Национальном музее РД имени А. Тахо-Годи

В Национальном музее Дагестана имени А. Тахо-Годи прошла акция «Терроризм – угроза человечеству», приуроченная ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, информирует пресс-служба музея.

С учащимися факультета востоковедения ДГУ встретились представители Национального антитеррористического комитета, аппарата антитеррористической комиссии региона, ополченцы-участники разгрома международных бандформирований, вторгшихся в республику в 1999 году.

Генеральный директор Национального музея Дагестана имени А. Тахо-Годи Пахрудин Магомедов напомнил, что каждый год 3 сентября в России проводится День солидарности в борьбе с терроризмом.

«Эта памятная дата установлена в 2005 году и связана с трагедией в Беслане. По всей стране организуются мемориальные акции, посвященные памяти погибших. Все мы помним события прошедших лет и то, как храбро и мужественно жители Дагестана защищали свою малую родину. И важно не допустить распространения экстремизма и терроризма среди молодежи», – высказался он.