Молодой человек сделал пожертвование через мобильное приложение «Инсан».
Стоит напомнить, что строительство Духовного центра стартовало еще в 2015 году. С того момента стройка стала народной.
Дагестанец Магомед Халилов, ставший чемпионом мира по компьютерной игре Dota-2 в прошлом году, пожертвовал на строительство Духовного центра имени пророка Исы 500 000 рублей, информирует telegram-канал фонда «Инсан».
Стоит напомнить, что строительство Духовного центра стартовало еще в 2015 году. С того момента стройка стала народной.
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