80 школ Дагестана принимают участие в проекте «Футбол в школе»

Дагестан в 2022 году принимает участие в проекте Российского футбольного союза «Футбол в школе», где будет задействовано 80 школ республики и более 50 000 ребят, информирует пресс-служба Минобрнауки региона.

В школах, где реализуется эта программа, третьим уроком физкультуры на постоянной основе станет урок футбола. Занятия будут проходить как для мальчиков, так и для девочек. Кроме того, уже на первом этапе запланирована организация на муниципальном уровне школьных футбольных лиг – регулярных игр между учебными заведениями.

Задача проекта – вовлечь детей и подростков в занятия футболом, а также сделать центрами для этого школы. Программа «Футбол в школе» состоит из 5 категорий: футбольные уроки физкультуры, секции в школах, обучение и поддержка педагогов, Всероссийский фестиваль «Футбол в школе» и Школьная футбольная лига.