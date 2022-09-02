В школах, где реализуется эта программа, третьим уроком физкультуры на постоянной основе станет урок футбола. Занятия будут проходить как для мальчиков, так и для девочек. Кроме того, уже на первом этапе запланирована организация на муниципальном уровне школьных футбольных лиг – регулярных игр между учебными заведениями.
Задача проекта – вовлечь детей и подростков в занятия футболом, а также сделать центрами для этого школы. Программа «Футбол в школе» состоит из 5 категорий: футбольные уроки физкультуры, секции в школах, обучение и поддержка педагогов, Всероссийский фестиваль «Футбол в школе» и Школьная футбольная лига.