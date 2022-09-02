Вниманию собравшихся был представлен видеоролик о трагедии, случившейся в Беслане 3 сентября 2004 года. После просмотра выступили юные участники клуба «Отечество» со стихами об ужасном событии. Далее все почтили минутой молчания память людей, ставших жертвами хладнокровных террористов.
За круглым столом были зачитаны доклады участников по профилактике терроризма, борьбе с экстремизмом, о патриотическом воспитании, по религиозной тематике и так далее.
В завершение встречи собравшиеся озвучили, что организация таких мероприятий является необходимым условием для профилактики терроризма и экстремизма, поддержания культуры позитивного межнационального взаимодействия, для укрепления гражданского единства и гармонизации отношений между народами.