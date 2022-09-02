Память погибших в Беслане детей почтили в клубе молодого патриота в Дагестане

В Центральной каспийской библиотеке прошло собрание клуба молодого патриота «Отечество» имени героя РФ Магомеда Нурбагандова – проекта движения «Матери России» Дагестана и городской библиотечной системы имени Фазу Алиевой, в рамках которого почтили память погибших от рук террористов детей в Беслане, информирует пресс-служба РОД «Матери России».

Вниманию собравшихся был представлен видеоролик о трагедии, случившейся в Беслане 3 сентября 2004 года. После просмотра выступили юные участники клуба «Отечество» со стихами об ужасном событии. Далее все почтили минутой молчания память людей, ставших жертвами хладнокровных террористов.

За круглым столом были зачитаны доклады участников по профилактике терроризма, борьбе с экстремизмом, о патриотическом воспитании, по религиозной тематике и так далее.

В завершение встречи собравшиеся озвучили, что организация таких мероприятий является необходимым условием для профилактики терроризма и экстремизма, поддержания культуры позитивного межнационального взаимодействия, для укрепления гражданского единства и гармонизации отношений между народами.