ЗАМАНА - Завершился ремонт участка автодороги «Леваши – Акуша – Уркарах – Маджалис – Мамедкала»

Завершился ремонт участка автодороги «Леваши – Акуша – Уркарах – Маджалис – Мамедкала»

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02 сентября, 2022. Пятница 11:14
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Завершился ремонт участка автодороги «Леваши – Акуша – Уркарах – Маджалис – Мамедкала»

В Кайтагском районе завершился ремонт автодороги регионального значения «Леваши – Акуша – Уркарах – Маджалис – Мамедкала» на участке км 118 – км 123.

Завершился ремонт участка автодороги «Леваши – Акуша – Уркарах – Маджалис – Мамедкала»
Общество

Как информирует пресс-служба Минтранса РД, работы осуществлены в рамках реализации госпрограммы ведомства. «Эксперты усилили основание дорожного полотна, восстановили асфальтобетонное покрытие, отремонтировали водопропускные трубы и обеспечили водоотвод», – заявляет пресс-служба. Также осуществлен комплекс мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, в том числе восстановлены дорожные знаки, нарисована горизонтальная разметка, размещены бетонные блоки типа ОПТ и сигнальные столбики.

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