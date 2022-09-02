Как информирует пресс-служба Минтранса РД, работы осуществлены в рамках реализации госпрограммы ведомства.
«Эксперты усилили основание дорожного полотна, восстановили асфальтобетонное покрытие, отремонтировали водопропускные трубы и обеспечили водоотвод», – заявляет пресс-служба.
Также осуществлен комплекс мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, в том числе восстановлены дорожные знаки, нарисована горизонтальная разметка, размещены бетонные блоки типа ОПТ и сигнальные столбики.
Завершился ремонт участка автодороги «Леваши – Акуша – Уркарах – Маджалис – Мамедкала»
- Автор Дарья
- 02 сентября, 2022. Пятница 11:14
В Кайтагском районе завершился ремонт автодороги регионального значения «Леваши – Акуша – Уркарах – Маджалис – Мамедкала» на участке км 118 – км 123.
Как информирует пресс-служба Минтранса РД, работы осуществлены в рамках реализации госпрограммы ведомства.
«Эксперты усилили основание дорожного полотна, восстановили асфальтобетонное покрытие, отремонтировали водопропускные трубы и обеспечили водоотвод», – заявляет пресс-служба.
Также осуществлен комплекс мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, в том числе восстановлены дорожные знаки, нарисована горизонтальная разметка, размещены бетонные блоки типа ОПТ и сигнальные столбики.
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