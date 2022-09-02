К старту учебного года организация-подрядчик ООО «Монолит» не успела закончить все ремонтные работы. На капремонт здесь направлено примерно 123 млн рублей.
В 39 лицее Махачкалы продолжают капремонт, не нарушая учебный процесс
- Автор Дарья
- 02 сентября, 2022. Пятница 10:43
Премьер-министр РД Абдулмуслим Абдулмуслимов и глава Махачкалы Салман Дадаев вчера, в День знаний, побывали в лицее № 39 имени Б. Астемирова», в котором проверили организацию образовательного процесса в связи с тем, что в школе продолжаются работы по капремонту.
Глава кабмина осмотрел территорию, где проводятся ремонтные работы, а также уже отремонтированные помещения, готовые для проведения уроков. В лицее проходят внутренние работы, ремонт потолков, полов, фасада, заменены окна, двери.
Как высказалась директриса лицея №39 Гульбарият Абдулжалилова, сегодня в учебном заведении прошла торжественная линейка, а учебный процесс организован в полном объеме. Подробнее материал можно прочитать тут.
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