Премьер-министр РД Абдулмуслим Абдулмуслимов и глава Махачкалы Салман Дадаев вчера, в День знаний, побывали в лицее № 39 имени Б. Астемирова», в котором проверили организацию образовательного процесса в связи с тем, что в школе продолжаются работы по капремонту.

Премьер-министр РД Абдулмуслим Абдулмуслимов и глава Махачкалы Салман Дадаев вчера, в День знаний, побывали в лицее № 39 имени Б. Астемирова», в котором проверили организацию образовательного процесса в связи с тем, что в школе продолжаются работы по капремонту.

К старту учебного года организация-подрядчик ООО «Монолит» не успела закончить все ремонтные работы. На капремонт здесь направлено примерно 123 млн рублей.

Глава кабмина осмотрел территорию, где проводятся ремонтные работы, а также уже отремонтированные помещения, готовые для проведения уроков. В лицее проходят внутренние работы, ремонт потолков, полов, фасада, заменены окна, двери.

Как высказалась директриса лицея №39 Гульбарият Абдулжалилова, сегодня в учебном заведении прошла торжественная линейка, а учебный процесс организован в полном объеме. Подробнее материал можно прочитать тут.