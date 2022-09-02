В Нововикринской средней школе он поздравил со стартом нового учебного года коллектив, родителей и ребят.
Юрий Левицкий заметил, что текущий год указом руководителя РД Сергея Меликова объявлен Годом образования. 1 сентября в регионе начнут работу 4 новые школы и 17 детских садов, оснащенных новой мебелью, современным оборудованием и техникой.
После этого первый вице-спикер парламента поучаствовал в открытии детских садов на 120 мест - «Сказка» в селе Новые Викри и «Золотой ключик» в селе Сагаси-Дейбук.
В детских садах обеспечены все условия для полноценного развития и отдыха малышей. Благоустроены игровые и спальные комнаты, актовые и спортивные залы, раздевалки, пищеблок.
Юрий Левицкий принял участие в открытии двух детских садов в Каякентском районе
- Автор Дарья
- 02 сентября, 2022. Пятница 10:11
Вчера, в День знаний, Первый заместитель Председателя НС Дагестана Юрий Левицкий поучаствовал в мероприятиях, посвященных Дню знаний в Каякентском районе.
В Нововикринской средней школе он поздравил со стартом нового учебного года коллектив, родителей и ребят.
Юрий Левицкий заметил, что текущий год указом руководителя РД Сергея Меликова объявлен Годом образования. 1 сентября в регионе начнут работу 4 новые школы и 17 детских садов, оснащенных новой мебелью, современным оборудованием и техникой.
После этого первый вице-спикер парламента поучаствовал в открытии детских садов на 120 мест - «Сказка» в селе Новые Викри и «Золотой ключик» в селе Сагаси-Дейбук.
В детских садах обеспечены все условия для полноценного развития и отдыха малышей. Благоустроены игровые и спальные комнаты, актовые и спортивные залы, раздевалки, пищеблок.
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