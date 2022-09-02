Юрий Левицкий принял участие в открытии двух детских садов в Каякентском районе

В Нововикринской средней школе он поздравил со стартом нового учебного года коллектив, родителей и ребят. Юрий Левицкий заметил, что текущий год указом руководителя РД Сергея Меликова объявлен Годом образования. 1 сентября в регионе начнут работу 4 новые школы и 17 детских садов, оснащенных новой мебелью, современным оборудованием и техникой. После этого первый вице-спикер парламента поучаствовал в открытии детских садов на 120 мест - «Сказка» в селе Новые Викри и «Золотой ключик» в селе Сагаси-Дейбук. В детских садах обеспечены все условия для полноценного развития и отдыха малышей. Благоустроены игровые и спальные комнаты, актовые и спортивные залы, раздевалки, пищеблок.

