ЗАМАНА - Сергей Меликов провёл Урок мира в Луткунской школе

Сергей Меликов провёл Урок мира в Луткунской школе

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02 сентября, 2022. Пятница 08:47
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Сергей Меликов провёл Урок мира в Луткунской школе

Вчера, 1 сентября, руководитель РД Сергей Меликов провёл Урок мира в Луткунской школе.

Сергей Меликов провёл Урок мира в Луткунской школе
Общество

Начиная занятие, Меликов напомнил ребятам о важности сохранения мира, который отечественные военнослужащие отстаивают в зоне проведения специальной военной операции, где тысячи жителей Дагестана храбро исполняют свой долг. «Давайте все вместе делать как можно больше для того, чтобы в наших семьях, на нашей земле царил мир, это, пожалуй, самый главный тезис сегодняшнего урока», — высказался Сергей Меликов.

Он добавил, что дети наравне со взрослыми должны участвовать в жизни школы: «Не стоит навязывать ребятам какие-то идеи, наоборот, необходимо дать им возможность заниматься тем, что действительно нравится. Безусловно, есть важное: какие-то правила поведения, меры безопасности, расписание уроков, недопустимость использования смартфонов на уроках и другое. Но все это не должно делать пребывание учеников в школе некомфортным».

Рекомендуя стимулировать интересы детей, Меликов предложил согласовывать с ними тематику факультативных и кружковых занятий, тем более, что в новой школе есть для этого необходимые помещения и оборудование. Также глава региона обратил внимание на возможность организации поездок на море или походов с палатками в горы.

Дети в свою очередь тепло встретили новые предложения и поблагодарили Сергея Меликова за визит.

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