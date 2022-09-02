ЗАМАНА - Минарет Джума-мечети в селе Хрюг восстановят

Минарет Джума-мечети в селе Хрюг восстановят

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02 сентября, 2022. Пятница 08:24
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Минарет Джума-мечети в селе Хрюг восстановят

Вчера, в День знаний, в рамках рабочего визита в Ахтынский район руководитель Дагестана Сергей Меликов осмотрел минарет Джума-мечети в селе Хрюг.

Минарет Джума-мечети в селе Хрюг восстановят
Общество

Здание высотой 22 метра было построено в 1637 – 1638 гг. на средства местного общественного и духовного деятеля Бабы Нуруллаха. В 1966 году после сильного землетрясения минарет был деформирован, его стены покрылись трещинами, которых с каждым годом все больше.

Начальник агентства по охране культурного наследия Дагестана Махач Мусаев рассказал, что в текущем году ведомственная экспертиза зарегистрировала рост трещины на 1,5 метра в длину и в среднем на 1 сантиметр в ширину за 6 месяцев. Состояние строения признано аварийным, доступ к нему посетителей запрещен. Он добавил, что мечеть требует безотлагательной реставрации.

Руководитель республики поблагодарил Мусаева за плодотворную работу и помощь в подготовке к осуществлению восстановительных работ.

«Прежде всего, необходимо ликвидировать опасность обрушения, а уже последующим этапом будем найм специализированной компании для восстановления здания», — подытожил Меликов.

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