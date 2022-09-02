Руководитель РД подвел итоги Дня знаний в регионе

Глава Дагестана подвел итоги мероприятий, прошедших по всему региону, и приуроченных ко Дню знаний. Подчеркнул Меликов и в целом беспрецедентную по масштабам работу по строительству и ремонту школ и детских садов.

«Без малого для 500 тысяч дагестанских детей сегодня прозвенел первый звонок, открывший им дорогу к знаниям, в большой мир, полный самых разных возможностей. Год образования в Дагестане продолжается, но уже можно говорить, что он оказался плодотворным. Только сегодня мы ввели 4 новые школы и 17 детских садов, 210 зданий школ отремонтировано», – написал, в частности, руководитель республики на своей странице в Телеграм.

Глава региона в очередной раз подчеркнул, что для строительства таких важных социальных объектов нужно привлекать только проверенных, добросовестных специалистов, указав на необходимость осуществлять постоянный контроль. «В дальнейшем будем проверять качество работ на каждом этапе, а не хвататься за голову, когда сроки уже поджимают», – подчеркнул Сергей Меликов.

Поблагодарив всех причастных к масштабным работам по ремонту и строительству школ и детских садов, Глава Дагестана отметил, что День знаний сегодня прошёл ярко – традиционные линейки, нарядные дети с букетами цветов, радость от встречи с одноклассниками и учителями.

«Ещё раз поздравляю всех дагестанских школьников и студентов с праздником! Желаю хороших оценок и веры в себя. Я искренне верю, что мы услышим о ваших победах и будем гордиться вами! В добрый путь, у вас всё обязательно получится!», – выразил уверенность Сергей Меликов.