ЗАМАНА - Заур Аскендеров открыл новую школу и детский сад в Хасавюртовском районе

Заур Аскендеров открыл новую школу и детский сад в Хасавюртовском районе

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01 сентября, 2022. Четверг 16:44
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Заур Аскендеров открыл новую школу и детский сад в Хасавюртовском районе

Председатель Народного Собрания Дагестана Заур Аскендеров поучаствовал в открытии новой общеобразовательной школы №3 и детского сада «Светлячок» в селе Эндирей Хасавюртовского района.

Заур Аскендеров открыл новую школу и детский сад в Хасавюртовском районе
Общество

Школа вмещает 502 ребенка. С вводом данного учебного заведения будет остановлено 2-3-сменное обучение в школах села.

Спикер парламента поздравил детей, учителей и жителей населенного пункта с Днем знаний, пожелав успехов.

Новый детсад «Светлячок» рассчитан на 120 малышей. Его оснастили всей необходимой техникой и инвентарем. Благоустроены игровые площадки, размещены комфортные беседки. Аскендеров поздравил жителей Эндирея с открытием прекрасного дошкольного учреждения, после чего поблагодарил строителей за отлично проделанную работу.

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