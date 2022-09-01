Жители населенных пунктов с нетерпением ждали этого момента: 120 детей в каждом из сел получили места в детском садике. В дошкольных учреждениях обеспечены все условия для полноценного развития малышей, есть комнаты для игр, спальни, буфеты, а также кабинет психолога, врачебный пункт, актовый и физкультурный залы. В учреждениях установлена современная техника и удобная мебель, на прилегающих территориях осуществлены работы по благоустройству, создано 8 групп по возрастам. С детьми будут работать 18 педагогов.
В селах Новые-Викри и Сагаси-Дейбук открылись детские сады
- Автор Дарья
- 01 сентября, 2022. Четверг 16:17
Сегодня, 1 сентября, в селах Новые-Викри и Сагаси-Дейбук Каякентского района торжественно и весело прошла церемония открытия новых детских садов.
Открывая церемонию в селе Новые-Викри, руководитель района Магомед Эльдерханов поздравил детей и их родителей с важным событием, пожелал детям хороших отметок, верных друзей, а также отметил, что село оперативно развивается и благоустраивается. Так, за последние несколько лет здесь открылась новая школа на 420 человек, капитально отремонтирована старая школа на 360 мест, благодаря чему на данный момент в районе нет школ с трехсменным режимом, возведена и работает зона общественного отдыха жителей, появились парк и футбольное поле, прокладываются и асфальтируются дороги. Подробнее материал можно прочитать тут.
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