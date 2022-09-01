ЗАМАНА - В селах Новые-Викри и Сагаси-Дейбук открылись детские сады

В селах Новые-Викри и Сагаси-Дейбук открылись детские сады

Автор
01 сентября, 2022. Четверг 16:17
||||
В селах Новые-Викри и Сагаси-Дейбук открылись детские сады В селах Новые-Викри и Сагаси-Дейбук открылись детские сады

Сегодня, 1 сентября, в селах Новые-Викри и Сагаси-Дейбук Каякентского района торжественно и весело прошла церемония открытия новых детских садов.

В селах Новые-Викри и Сагаси-Дейбук открылись детские сады
Общество

Жители населенных пунктов с нетерпением ждали этого момента: 120 детей в каждом из сел получили места в детском садике. В дошкольных учреждениях обеспечены все условия для полноценного развития малышей, есть комнаты для игр, спальни, буфеты, а также кабинет психолога, врачебный пункт, актовый и физкультурный залы.  В учреждениях установлена современная техника и удобная мебель, на прилегающих территориях осуществлены работы по благоустройству, создано 8 групп по возрастам. С детьми будут работать 18 педагогов.

Открывая церемонию в селе Новые-Викри, руководитель района Магомед Эльдерханов поздравил детей и их родителей с важным событием, пожелал детям хороших отметок, верных друзей, а также отметил, что село оперативно развивается и благоустраивается. Так, за последние несколько лет здесь открылась новая школа на 420 человек, капитально отремонтирована старая школа на 360 мест, благодаря чему на данный момент в районе нет школ с трехсменным режимом, возведена и работает зона общественного отдыха жителей, появились парк и футбольное поле, прокладываются и асфальтируются дороги. Подробнее материал можно прочитать тут.

Прочитано 85 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top