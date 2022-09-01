ЗАМАНА - Дагестанских школьников призывают участвовать в проекте «Код будущего» на портале «Госуслуги»

Дагестанских школьников призывают участвовать в проекте «Код будущего» на портале «Госуслуги»

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01 сентября, 2022. Четверг 15:48
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Дагестанских школьников призывают участвовать в проекте «Код будущего» на портале «Госуслуги»

Старшеклассники (8-11 класс) Дагестана, которые интересуются программированием и IT, могут пройти двухлетний курс изучения современных языков программирования на сайте «Госуслуги» в рамках проекта «Код будущего», информирует пресс-служба Минобрнауки Дагестана.

Дагестанских школьников призывают участвовать в проекте «Код будущего» на портале «Госуслуги»
Общество

Обучение стартует осенью этого года. Программа обучения рассчитана на 144 академических часа и состоит из 4-х разделов. На курсах ребята получат углубленные знания и навыки в сфере программирования, которые будут полезны в подготовке к ЕГЭ и ОГЭ, участии в олимпиадах и хакатонах. По итогам обучения они получат сертификаты.

Проект предусматривает 2 формата обучения: онлайн – с использованием удаленных технологий, и оффлайн – на площадке республиканских образовательных площадок. Их выберет оператор проекта – «Университет-2035».

Чтобы принять участие в проекте «Код будущего», необходимо выбрать форму обучения и курс нужного уровня подготовки на сайте «Госуслуги». Направить заявку может школьник или один из родителей, который имеет подтвержденную учетную запись на портале.

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