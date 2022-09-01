Обучение стартует осенью этого года. Программа обучения рассчитана на 144 академических часа и состоит из 4-х разделов. На курсах ребята получат углубленные знания и навыки в сфере программирования, которые будут полезны в подготовке к ЕГЭ и ОГЭ, участии в олимпиадах и хакатонах. По итогам обучения они получат сертификаты.
Проект предусматривает 2 формата обучения: онлайн – с использованием удаленных технологий, и оффлайн – на площадке республиканских образовательных площадок. Их выберет оператор проекта – «Университет-2035».
Чтобы принять участие в проекте «Код будущего», необходимо выбрать форму обучения и курс нужного уровня подготовки на сайте «Госуслуги». Направить заявку может школьник или один из родителей, который имеет подтвержденную учетную запись на портале.