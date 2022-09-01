Глава республики подчеркнул, что в Дагестане, помимо Луткунской, открываются еще 3 новых учебных заведения на 1 206 ученических мест. По различным государственным программам также возводятся еще 100 школ, более 50 детсадов, из которых в текущем году запланировано открыть 74 объекта. В 2022 году в рамках реализации мероприятий по капремонту отремонтировано 210 зданий в 191 школе региона, в том числе в 3 школах Ахтынского района. Это, как высказался Меликов, в полной мере соответствует объявленному в Дагестане Году образования, в рамках которого предусмотрены мероприятия по улучшению качества образования. Подробнее материал можно прочитать тут.