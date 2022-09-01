На праздничной линейке Меликов поблагодарил всех, кто организовал и мониторил строительные работы, за добросовестный труд, в результате которого в отдаленном горном селе открылась современная школа полного цикла, укомплектованная современными средствами обучения и воспитания, предметными кабинетами.
Глава Дагестана открыл в селе Луткун новую школу на 400 мест
- Автор Дарья
- 01 сентября, 2022. Четверг 15:22
Сегодня, 1 сентября, руководитель РД Сергей Меликов с рабочим визитом прибыл в Ахтынский район и поучаствовал в церемонии открытия новой общеобразовательной школы села Луткун, возведенной в рамках реализации государственной программы России «Развитие образования».
Глава республики подчеркнул, что в Дагестане, помимо Луткунской, открываются еще 3 новых учебных заведения на 1 206 ученических мест. По различным государственным программам также возводятся еще 100 школ, более 50 детсадов, из которых в текущем году запланировано открыть 74 объекта. В 2022 году в рамках реализации мероприятий по капремонту отремонтировано 210 зданий в 191 школе региона, в том числе в 3 школах Ахтынского района. Это, как высказался Меликов, в полной мере соответствует объявленному в Дагестане Году образования, в рамках которого предусмотрены мероприятия по улучшению качества образования. Подробнее материал можно прочитать тут.
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