Новый детский сад «Солнышко» на 120 мест торжественно открыли в Кайтагском районе

По случаю такого знаменательного события в Кайтагский район приехали: руководитель Администрации Главы и Правительства РД Алексей Гасанов, его заместитель, начальник Управления информационной политики и пресс-службы Главы РД Рашид Акавов, Депутат Народного Собрания РД 7-го созыва и Председатель Комитета по промышленности, ЖКХ, транспорту и дорожному хозяйству Юсуп Умамов и представители Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Дагестан.

По приезду в муниципалитет их встретил глава района Алим Темирбулатов, после чего они отправились в село Баршамай для участия в праздничном мероприятии. На территории нового детсада их ожидали воспитатели, дети и местные жители, радостно готовившиеся к открытию.

Началась официальная часть праздника с Гимна России и Гимна Республики Дагестан, после чего слово было предоставлено Алексею Гасанову. В своем выступлении он отметил, что 2022 год объявлен в РД Годом образования, в рамках которого было построено 16 новых детсадов и 4 новые школы.

«Дорогие друзья, разрешите мне от имени Главы РД Сергея Меликова поздравить вас с Днем знаний и с открытием нового детского сада! Это событие - очередной шаг в реализации социальной политики руководства республики и страны во главе с нашим Президентом Владимиром Путиным. Большая работа проводится ради наших детей, ради нашего будущего. В этом году удалось капитально отремонтировать 210 школ в республике, 13 из них в вашем районе. Я хочу поблагодарить и строителей, причастных к возведению этого замечательного детсада, и всех жителей района. Пусть у вас все будет хорошо, желаю вам счастья, добра и благополучия!» - пожелал он.

Далее с поздравительной речью выступил Алим Темирбулатов и поблагодарил руководство республики и страны за внимание, уделяемое системе образования и развития.

«Мы получили прекрасную возможность обрадовать наших детишек новым, красивым, уютным детским садом. Благодаря поддержке нашего руководства, в селе появился такой большой объект. Несколько лет назад мы могли об этом только мечтать, а сегодня с гордостью можем наблюдать, как наши дети будут сюда ходить, развиваться, расти и получать массу приятных эмоций. Хочу в первую очередь поблагодарить Главу республики и Президента страны за социальную политику, в рамках которой строятся такие учреждения. Поздравляю всех с открытием детсада «Солнышко», а также с Днем знаний! Здоровья всем педагогам и воспитателям, а детишкам – хорошей учебы и отличного настроения!» - поздравил глава.

Также на мероприятии выступил Юсуп Умамов, отметивший, что в становление подрастающего поколения, в улучшение жизни людей большой вклад вносит построение объектов социального значения, в том числе и детского сада «Солнышко». «Сегодня в вашем селе открывается очень важный социальный объект – детсад, где будут развиваться ваши дети. Как уже было сказано, в этом году из 210 отремонтированных школ по всей республике, 13 – в вашем районе, считаю, что это большой успех для муниципалитета. Конечно, это происходит благодаря поддержке республики, однако немаловажным является и упорство вашего главы, который смог привлечь инвестиции в муниципалитет. Уважаемые баршамайцы, я от души поздравляю вас с таким важным событием!» - сказал он.

Праздничная программа продолжилось выступлениями будущих воспитанников детсада «Солнышко», продекламировавших стихотворения на русском языке, после чего под бурные аплодисменты состоялось официальное разрезание красной символической ленты и открытие садика.

Почетное право для выполнения данной процедуры было предоставлено Главе Кайтагского района Алиму Темирбулатову, руководителю Администрации Главы и Правительства РД Алексею Гасанову и депутату НС РД Юсупу Умамову. Затем вся делегация посетила оба этажа дошкольного учреждения, прошлась по всем кабинетам, высказывая при этом много положительных отзывов. Также гости побывали в новой школе имени А.Р. Качмасова на 360 мест и осмотрели новой боксерский зал, построенный вблизи данной школы.

Мероприятие продолжилось концертной программой, подготовленной артистами Центра культуры муниципалитета, в ходе которой прозвучали патриотические песни на родном и русском языках, посвященные любимому Дагестану и родному Кайтагу.

В завершение праздника, жительница села Баршамай и мама двух детей Заира Султанова от лица всех родителей поблагодарила главу района Алима Темирбулатова, Главу республики Сергея Меликова и всех, кто посодействовал в возведении такого современного и красивого детсада и поздравила всех с его открытием.

«Мои дети тоже будут ходить в этот садик, они долго ждали и готовились, они счастливы ходить в такой оснащенный по последнему слову техники детсад. Конечно, в нашем селе не было дошкольного учреждения, и мы очень ждали его постройки. Поздравляю воспитателей, которые будут здесь работать и родителей с таким долгожданным событием! С праздником всех!» - заключила она.