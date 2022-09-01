Мероприятие стартовало с исполнения Государственного Гимна России и Дагестана.

После чего участники мероприятия посмотрели приветственное видеообращение вице-премьера Татьяны Голиковой и главы Минпросвещения РФ Сергея Кравцова. Выступая на праздничной линейке, руководитель кабмина Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов подчеркнул, что образование, в сложившейся геополитической ситуации, санкций и всеобщего давления запада, становится важнейшей составляющей для развития экономики страны. Его успешное развитие – основа достойной жизни каждого жителя региона и последующего социально-экономического развития республики и России в целом.