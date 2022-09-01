ЗАМАНА - 1 сентября в селе Новый Костек открылась новая школа на 400 мест

1 сентября в селе Новый Костек открылась новая школа на 400 мест

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01 сентября, 2022. Четверг 14:51
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1 сентября в селе Новый Костек открылась новая школа на 400 мест
Премьер-министр Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов сегодня, 1  сентября, поучаствовал в праздничном открытии общеобразовательной организации МКОУ «Новокостекская СОШ» в селе Новый Костек Хасавюртовского района.
1 сентября в селе Новый Костек открылась новая школа на 400 мест
Общество

Мероприятие стартовало с исполнения Государственного Гимна России и Дагестана.

После чего участники мероприятия посмотрели приветственное видеообращение вице-премьера Татьяны Голиковой и главы Минпросвещения РФ Сергея Кравцова.   Выступая на праздничной линейке, руководитель кабмина Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов подчеркнул, что образование, в сложившейся геополитической ситуации, санкций и всеобщего давления запада, становится важнейшей составляющей для развития экономики страны. Его успешное развитие – основа достойной жизни каждого жителя региона и последующего социально-экономического развития республики и России в целом.

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