ЗАМАНА - Абдуразак Джамалутдинов открыл новый детский сад в Карабудахкентском районе

Абдуразак Джамалутдинов открыл новый детский сад в Карабудахкентском районе

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01 сентября, 2022. Четверг 13:55
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Абдуразак Джамалутдинов открыл новый детский сад в Карабудахкентском районе

Новый детский сад «Мир детства» открылся  в Карабудахкентском районе. 

Его вместительность — 250 мест, оснащен современным автоматизированным оборудованием, музыкальным и физкультурными классами,  просторным пищеблоком. 

 

Поздравить малышей и их родителей с открытием детского сада приехали руководитель Агентства информации и печати Дагестана Абдуразак Джамалутдинов, Глава Карабудахкентского района Махмуд Амиралиев и представили администрации района. 

 

По словам Амиралиев, новый детский сад позволил создать 82 рабочих места. 

Детскую и познавательную литературу маленьким детсадовцам подарил Абдуразак Джамалутдинов.

 

 

 

Абдуразак Джамалутдинов открыл новый детский сад в Карабудахкентском районе
Общество
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