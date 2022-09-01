Абдуразак Джамалутдинов открыл новый детский сад в Карабудахкентском районе
- Автор Шахри
- 01 сентября, 2022. Четверг 13:55
Новый детский сад «Мир детства» открылся в Карабудахкентском районе.
Его вместительность — 250 мест, оснащен современным автоматизированным оборудованием, музыкальным и физкультурными классами, просторным пищеблоком.
Поздравить малышей и их родителей с открытием детского сада приехали руководитель Агентства информации и печати Дагестана Абдуразак Джамалутдинов, Глава Карабудахкентского района Махмуд Амиралиев и представили администрации района.
По словам Амиралиев, новый детский сад позволил создать 82 рабочих места.
Детскую и познавательную литературу маленьким детсадовцам подарил Абдуразак Джамалутдинов.
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