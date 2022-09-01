ЗАМАНА - Премьер-министр РД поздравляет с Днём знаний

Премьер-министр РД поздравляет с Днём знаний

Автор
01 сентября, 2022. Четверг 09:14
|||
Премьер-министр РД поздравляет с Днём знаний
Дорогие ребята! Уважаемые родители и педагоги!
Премьер-министр РД поздравляет с Днём знаний
Общество

Примите искренние поздравления с Днём знаний – праздником, который все мы отмечаем с особыми чувствами!

Сегодня новый учебный год начнется для 453 тысяч дагестанских детей, в том числе для 55 тысяч первоклассников. Образовательный процесс в республике начнется в 2581 образовательных организациях. 

Для школьников, и, прежде всего, для наших первоклассников – это день, когда открываются двери в удивительный мир, где ждут друзья и мудрые наставники. Мир, в котором будут и замечательные открытия, и гордость за свои победы и достижения, и радость от приобретения новых знаний 

Для родителей – это волнительный день, когда в семье наступает новое время, когда приходят новые важные заботы об учёбе, когда с ностальгией вспоминаются собственные школьные годы.

Для юношей и девушек, которые сегодня впервые переступят порог профессиональных лицеев, училищ, техникумов и вузов – это момент вступления в решающий этап своего образования, начало большого пути к делу всей жизни.

Для наших педагогов – это день возвращения к любимой работе, день встречи с ребятами, для которых предстоит стать не только Учителем, но и добрым другом, защитником, проводником. 

Хотел бы пожелать всем – школьникам, воспитанникам профессиональных учебных заведений, студентам, родителям, педагогам – встретить 1 сентября с радостью и теплом, начать новый учебный год с хорошим настроением, добиться всего того, что задумали, реализовать себя – в учёбе, в заботе о детях, в профессии Учителя и Преподавателя.  

Правительство Республики Дагестан по-прежнему будет делать всё для того, чтобы система образования в нашей республике  получала особое внимание и приоритетное финансирование. Мы предпримем максимум усилий для продолжения модернизации и современного оснащения образовательных организаций, для внедрения лучших инновационных технологий и наиболее качественных образовательных программ.

Желаю всем жителям Дагестана, кто причастен к сегодняшнему празднику, хорошего, насыщенного учебного года, успехов во всех делах и начинаниях, добра и благополучия!

С уважением, Председатель Правительства РД А.М. Абдулмуслимов.

Прочитано 27 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top