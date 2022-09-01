«1 сентября начнут работу 1000 школ, которые были отремонтированы по программе капремонта, разработанной «Единой Россией» по поручению Владимира Путина. С текущего года мы начали её реализацию, и вот первый результат. Открывшиеся учебные заведения – не просто обновленные крыши, окна и фасады. Это и новые возможности для учеников – появляются спортивные секции, театральные кружки, комнаты для внеклассной работы. А самое важное – это будут современные пространства, соответствующие духу времени, запросам юного поколения», — высказалась она.
75 регионов России стали участниками программы ЕР по капремонту школ
- Автор Дарья
- 01 сентября, 2022. Четверг 08:45
В общем по федеральной программе капитального ремонта в текущем году отремонтируют 1661 школу, сообщила координатор направления народной программы партии «Единая Россия» «Современное образование и передовая наука», председатель комитета Государственной думы по просвещению Ольга Казакова.
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