ЗАМАНА - 75 регионов России стали участниками программы ЕР по капремонту школ

75 регионов России стали участниками программы ЕР по капремонту школ

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01 сентября, 2022. Четверг 08:45
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75 регионов России стали участниками программы ЕР по капремонту школ

В общем по федеральной программе капитального ремонта в текущем году отремонтируют 1661 школу, сообщила координатор направления народной программы партии «Единая Россия» «Современное образование и передовая наука», председатель комитета Государственной думы по просвещению Ольга Казакова.

75 регионов России стали участниками программы ЕР по капремонту школ
Общество

«1 сентября начнут работу 1000 школ, которые были отремонтированы по программе капремонта, разработанной «Единой Россией» по поручению Владимира Путина. С текущего года мы начали её реализацию, и вот первый результат. Открывшиеся учебные заведения – не просто обновленные крыши, окна и фасады. Это и новые возможности для учеников – появляются спортивные секции, театральные кружки, комнаты для внеклассной работы. А самое важное – это будут современные пространства, соответствующие духу времени, запросам юного поколения», — высказалась она.

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