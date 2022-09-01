В Дагестане ускорят строительство духовного центра пророка Исы

Власти Дагестана помогут ускорить строительство духовного центра имени пророка Исы в Махачкале, где работают над одной из самых больших мечетей в Европе. Республиканские власти окажут помощь в благоустройстве дороги, ведущей к центру, обеспечении коммунальной инфраструктуры и осуществлении очистных работ, информирует ТАСС, ссылаясь на пресс-службу правительства республики.

Ранее на имя руководителя Дагестана Сергея Меликова пришло обращение Муфтията региона с просьбой помочь в решении проблем, связанных с возведением и благоустройством территории духовного центра.

"Власти республики окажут поддержку в организации благоустройства и введения в эксплуатацию второстепенной дороги вдоль старой аэропортовской трассы, получении технических условий по коммунальным услугам, осуществлении очистных работ по руслу реки Черкес-озень. Мы прорабатываем возможность ускорения процедуры принятия проекта планировки территории (ППТ) по береговой части благоустраиваемого участка",- заявляет пресс-служба.