Ранее на имя руководителя Дагестана Сергея Меликова пришло обращение Муфтията региона с просьбой помочь в решении проблем, связанных с возведением и благоустройством территории духовного центра.
"Власти республики окажут поддержку в организации благоустройства и введения в эксплуатацию второстепенной дороги вдоль старой аэропортовской трассы, получении технических условий по коммунальным услугам, осуществлении очистных работ по руслу реки Черкес-озень. Мы прорабатываем возможность ускорения процедуры принятия проекта планировки территории (ППТ) по береговой части благоустраиваемого участка",- заявляет пресс-служба.