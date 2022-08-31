На мероприятии были представлены интерактивные лекции о видах избирательных систем на выборах, спикеры рассказали о правовом статусе участников избирательных комиссий для молодых представителей участковых избирательных комиссий. Далее участники форума сыграли в деловую игру «Выборы – точка объединения общества».
«Хочу поблагодарить организаторов за отлично проведенный форум. Интересно было слушать лекторов в сфере избирательного права, понравился полезный формат общения, мы получили бесценный опыт, а также познакомились с представителями МИК СКФО и уже успели обменяться опытом работы в субъектах», — высказался председатель МИК в Дагестане Ролан Меликов.
Представители Молодежной избирательной комиссии Дагестана приняли участие в форуме «Твой выбор»
- Автор Дарья
- 31 августа, 2022. Среда 14:48
В Ставрополе вчера, 30 августа, прошел форум «Твой выбор» для участников от СКФО, в котором поучаствовали представители Молодежной избирательной комиссии Дагестана Ролан Меликов, Диляра Гасанова, Алина Гаджиева.
На мероприятии были представлены интерактивные лекции о видах избирательных систем на выборах, спикеры рассказали о правовом статусе участников избирательных комиссий для молодых представителей участковых избирательных комиссий. Далее участники форума сыграли в деловую игру «Выборы – точка объединения общества».
«Хочу поблагодарить организаторов за отлично проведенный форум. Интересно было слушать лекторов в сфере избирательного права, понравился полезный формат общения, мы получили бесценный опыт, а также познакомились с представителями МИК СКФО и уже успели обменяться опытом работы в субъектах», — высказался председатель МИК в Дагестане Ролан Меликов.
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