ЗАМАНА - Представители Молодежной избирательной комиссии Дагестана приняли участие в форуме «Твой выбор»

Представители Молодежной избирательной комиссии Дагестана приняли участие в форуме «Твой выбор»

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31 августа, 2022. Среда 14:48
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Представители Молодежной избирательной комиссии Дагестана приняли участие в форуме «Твой выбор»

В Ставрополе вчера, 30 августа, прошел форум «Твой выбор» для участников от СКФО, в котором поучаствовали представители Молодежной избирательной комиссии Дагестана Ролан Меликов, Диляра Гасанова, Алина Гаджиева.

Представители Молодежной избирательной комиссии Дагестана приняли участие в форуме «Твой выбор»
Общество

На мероприятии были представлены интерактивные лекции о видах избирательных систем на выборах, спикеры рассказали о правовом статусе участников избирательных комиссий для молодых представителей участковых избирательных комиссий. Далее участники форума сыграли в деловую игру «Выборы – точка объединения общества». «Хочу поблагодарить организаторов за отлично проведенный форум. Интересно было слушать лекторов в сфере избирательного права, понравился полезный формат общения, мы получили бесценный опыт, а также познакомились с представителями МИК СКФО и уже успели обменяться опытом работы в субъектах», — высказался председатель МИК в Дагестане Ролан Меликов.


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