Представители Молодежной избирательной комиссии Дагестана приняли участие в форуме «Твой выбор»

На мероприятии были представлены интерактивные лекции о видах избирательных систем на выборах, спикеры рассказали о правовом статусе участников избирательных комиссий для молодых представителей участковых избирательных комиссий. Далее участники форума сыграли в деловую игру «Выборы – точка объединения общества». «Хочу поблагодарить организаторов за отлично проведенный форум. Интересно было слушать лекторов в сфере избирательного права, понравился полезный формат общения, мы получили бесценный опыт, а также познакомились с представителями МИК СКФО и уже успели обменяться опытом работы в субъектах», — высказался председатель МИК в Дагестане Ролан Меликов.





