ЗАМАНА - В Дагестане определили победителя регионального этапа конкурса лучших практик наставничества

В Дагестане определили победителя регионального этапа конкурса лучших практик наставничества

Автор
31 августа, 2022. Среда 14:17
|||
В Дагестане определили победителя регионального этапа конкурса лучших практик наставничества

Республиканский этап Всероссийского конкурса лучших практик наставничества среди компаний-участников национального проекта «Производительность труда» завершился победой токаря 5-го разряда АО «Концерн КЭМЗ» Склярова Валерия Константиновича.

В Дагестане определили победителя регионального этапа конкурса лучших практик наставничества
Общество

Конкурс проходит в рамках федерального проекта «Системные меры повышения производительности труда». Задача – поиск и распространение передового практического опыта наставничества и признание наставников, которые внесли заметный вклад в развитие наставничества и повышение эффективности труда.

В Дагестане национальный проект «Производительность труда» начался весной нынешнего года, а выявление лучших практик наставничества проходило впервые.

Победа в республиканском этапе конкурса дает возможность Валерию Склярову принять участие в финале и побороться за звание лучшего наставника страны.

Прочитано 48 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top