В Дагестане определили победителя регионального этапа конкурса лучших практик наставничества

Конкурс проходит в рамках федерального проекта «Системные меры повышения производительности труда». Задача – поиск и распространение передового практического опыта наставничества и признание наставников, которые внесли заметный вклад в развитие наставничества и повышение эффективности труда.

В Дагестане национальный проект «Производительность труда» начался весной нынешнего года, а выявление лучших практик наставничества проходило впервые.

Победа в республиканском этапе конкурса дает возможность Валерию Склярову принять участие в финале и побороться за звание лучшего наставника страны.