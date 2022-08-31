ЗАМАНА - Сильная жара прогнозируется в Дагестане

Сильная жара прогнозируется в Дагестане

Автор
31 августа, 2022. Среда 13:13
|||
Сильная жара прогнозируется в Дагестане

Синоптики объявили, что на Дагестан обрушится сильная жара. С 1 по 2 сентября температура воздуха будет достигать отметки +40 градусов и выше, информирует МЧС республики, ссылаясь на Даггидромет.

Сильная жара прогнозируется в Дагестане
Общество

Уточняют, что в низменных районах региона ожидается повышение температуры воздуха до 43°С, в предгорных районах – до 40°С.

Прочитано 54 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top