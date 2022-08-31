Уточняют, что в низменных районах региона ожидается повышение температуры воздуха до 43°С, в предгорных районах – до 40°С.
Сильная жара прогнозируется в Дагестане
- Автор Дарья
- 31 августа, 2022. Среда 13:13
Синоптики объявили, что на Дагестан обрушится сильная жара. С 1 по 2 сентября температура воздуха будет достигать отметки +40 градусов и выше, информирует МЧС республики, ссылаясь на Даггидромет.
Последнее от Дарья
- Исламудин Нургудаев переизбран мэром дагестанского Буйнакска
- Более 2000 разовых доз мефедрона изъяли у махачкалинца
- В Дагестанских огнях благоустроят пять общественных территорий до конца 2022 года
- Минпросвещения РФ запретило использовать смартфоны на уроках в школах
- Представители Молодежной избирательной комиссии Дагестана приняли участие в форуме «Твой выбор»