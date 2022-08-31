Акция «Экскурсионный флешмоб – 2022» прошла в самом древнем городе России

Музей истории мировых культур и религий принял участие во Всероссийской акции «Экскурсионный флешмоб-2022», информирует пресс-служба музея.

Всем желающим поучаствовать в мероприятии предложили пешую экскурсионную прогулку по исторической части Дербента. Акция стартовала с Музея истории мировых культур и религий, где представлена культура традиционных религий и древних верований, распространенных на территории республики. Продолжилась прогулка по исторической части древнейшего города страны.

Участники экскурсии также познакомились со служителями Джума мечети – старейшего религиозного сооружения на территории СНГ и России.

Завершилась прогулка у подножия холма, где находится цитадель Нарын-Кала: у старинных ворот Баят-капы.