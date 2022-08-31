ЗАМАНА - Акция «Экскурсионный флешмоб – 2022» прошла в самом древнем городе России

Акция «Экскурсионный флешмоб – 2022» прошла в самом древнем городе России

Автор
31 августа, 2022. Среда 08:46
|||
Акция «Экскурсионный флешмоб – 2022» прошла в самом древнем городе России

Музей истории мировых культур и религий принял участие во Всероссийской акции «Экскурсионный флешмоб-2022», информирует пресс-служба музея.

Акция «Экскурсионный флешмоб – 2022» прошла в самом древнем городе России
Общество

Всем желающим поучаствовать в мероприятии предложили пешую экскурсионную прогулку по исторической части Дербента. Акция стартовала с Музея истории мировых культур и религий, где представлена культура традиционных религий и древних верований, распространенных на территории республики. Продолжилась прогулка по исторической части древнейшего города страны.

Участники экскурсии также познакомились со служителями Джума мечети – старейшего религиозного сооружения на территории СНГ и России.

Завершилась прогулка у подножия холма, где находится цитадель Нарын-Кала: у старинных ворот Баят-капы.

Прочитано 9 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top