Всем желающим поучаствовать в мероприятии предложили пешую экскурсионную прогулку по исторической части Дербента. Акция стартовала с Музея истории мировых культур и религий, где представлена культура традиционных религий и древних верований, распространенных на территории республики. Продолжилась прогулка по исторической части древнейшего города страны.
Участники экскурсии также познакомились со служителями Джума мечети – старейшего религиозного сооружения на территории СНГ и России.
Завершилась прогулка у подножия холма, где находится цитадель Нарын-Кала: у старинных ворот Баят-капы.