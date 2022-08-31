«Общее число объектов незавершенного строительства уменьшилось на 336 объектов как на республиканском, так и на муниципальном уровнях. Из реестра ушло 569 объектов, при чем часть путем списания», — высказался Сулейманов.
Закончить возведение давно начатых объектов социального значения планируется за счет использования средств из федерального бюджета.
В Дагестане уменьшилось количество незавершенных объектов строительства
- Автор Дарья
- 31 августа, 2022. Среда 08:15
Об этом на собрании Координационного совета при полпреде Президента России в СКФО проинформировал глава Минстроя Дагестана Артур Сулейманов.
«Общее число объектов незавершенного строительства уменьшилось на 336 объектов как на республиканском, так и на муниципальном уровнях. Из реестра ушло 569 объектов, при чем часть путем списания», — высказался Сулейманов.
Закончить возведение давно начатых объектов социального значения планируется за счет использования средств из федерального бюджета.
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