Как он заявил, туристы массово выбирали Дагестан из-за более доступных цен — отдых в кавказском регионе обходится на 30% дешевле. Кроме того, республика пользуется популярностью благодаря доступному аэропорту и теплому Каспию.
Вице-президент АТА Мкртчян: 18% россиян выбрали отдых в Дагестане вместо Сочи
- Автор Дарья
- 31 августа, 2022. Среда 01:43
Около 18% россиян выбрали отдых в Дагестане вместо Сочи этим летом. Об этом проинформировал вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) Алексан Мкртчян в беседе с РИА Новости.
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