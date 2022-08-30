ЗАМАНА - Как получить выплату на содержание ребенка семье опекуна через "Госуслуги"

Как получить выплату на содержание ребенка семье опекуна через "Госуслуги"

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30 августа, 2022. Вторник 17:18
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Как получить выплату на содержание ребенка семье опекуна через &quot;Госуслуги&quot;

Граждане России могут рассчитывать на господдержку, если возьмут детей-сирот на воспитание в свою семью. Ведь никакой детский приют не может полностью заменить родительскую любовь и заботу. 

Как получить выплату на содержание ребенка семье опекуна через "Госуслуги"
Общество

Опекуны (попечители) и приемные родители могут получать ежемесячные выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Подать заявку на назначение такой выплаты можно через портал «Госуслуги».

За услугой может обращаться:
• опекун;
• попечитель;
• совершеннолетний, находившийся под опекой (попечительством) до 18 лет;
• представитель совершеннолетнего, находившегося под опекой (попечительством) до 18 лет. Срок предоставления услуги – 10 рабочих дней. Подать заявку можно по ссылке. Важное уточнение: деньги не выплачиваются на детей, родители которых могут лично воспитывать детей, но добровольно передают их под опеку другим людям (например, находятся в длительных служебных командировках или проживают раздельно с детьми, но имеют условия для их содержания и воспитания), а также на детей, которые находятся на полном государственном обеспечении в учреждениях всех типов и видов независимо от их ведомственной принадлежности.

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