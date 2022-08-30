Мероприятие прошло в режиме видеоконференции под руководством заместителя премьер-министра РФ Татьяны Голиковой и участием руководства регионов страны.

Вице-премьер рассказала, что 1 сентября более чем 17,5 млн школьников и более чем 7 млн дошкольников начнут новый учебный год.

"К 1 сентября текущего года также планируется ввести более 100 000 новых мест более чем в 150 учебных заведениях и более 26 000 мест в более чем 170 детских садах. Это позволит уменьшить количество обучающихся в 3 смену более чем на 2400", — проинформировала Голикова.

Вице-премьер также обратила внимание руководства регионов на обеспечение комплексной безопасности школ и детсадов, в том числе в части пожарной, антитеррористической защищенности. Отдельно была обсуждена тема соблюдения противоэпидемических мер.

В рамках собрании также выступила начальница Роспотребнадзора Анна Попова. Она сообщила про меры против COVID-19, которые будут работать в школах страны с начала учебного года. Так, сохранилось правило по проведению «утренних фильтров» – детям и педагогам будут измерять температуру перед уроками, а сотрудникам столовых рекомендуется носить маски и перчатки.