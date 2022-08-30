ЗАМАНА - Премьер-министр РД принял участие в собрании на тему готовности школ к 1 сентября под руководством Татьяны Голиковой

Премьер-министр РД принял участие в собрании на тему готовности школ к 1 сентября под руководством Татьяны Голиковой

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30 августа, 2022. Вторник 15:20
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Премьер-министр РД принял участие в собрании на тему готовности школ к 1 сентября под руководством Татьяны Голиковой
Сегодня, 30 августа, глава кабмина Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов поучаствовал в собрании на тему готовности образовательных организаций к старту 2022-2023 учебного года.
Премьер-министр РД принял участие в собрании на тему готовности школ к 1 сентября под руководством Татьяны Голиковой
Общество

Мероприятие прошло в режиме видеоконференции под руководством заместителя премьер-министра РФ Татьяны Голиковой и участием руководства регионов страны.

Вице-премьер рассказала, что 1 сентября более чем 17,5 млн школьников и более чем 7 млн дошкольников начнут новый учебный год.

"К 1 сентября текущего года также планируется ввести более 100 000 новых мест более чем в 150 учебных заведениях и более 26 000 мест в более чем 170 детских садах. Это позволит уменьшить количество обучающихся в 3 смену более чем на 2400", — проинформировала Голикова.

Вице-премьер также обратила внимание руководства регионов на обеспечение комплексной безопасности школ и детсадов, в том числе в части пожарной, антитеррористической защищенности. Отдельно была обсуждена тема соблюдения противоэпидемических мер.

В рамках собрании также выступила начальница Роспотребнадзора Анна Попова. Она сообщила про меры против COVID-19, которые будут работать в школах страны с начала учебного года. Так, сохранилось правило по проведению «утренних фильтров» – детям и педагогам будут измерять температуру перед уроками, а сотрудникам столовых рекомендуется носить маски и перчатки.

 

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