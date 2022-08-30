Ранее информировалось, что 22 августа текущего года 4-летняя девочка прыгнула в детский бассейн на территории базы отдыха в Карабудахкентском районе и потеряла сознание, после чего утонула. По данному инциденту открыто уголовное дело по статье 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека). «В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований безопасности на объекте», – сообщает надзорный орган.
Прокуратура начала проверку в связи с гибелью девочки в бассейне
- Автор Дарья
- 30 августа, 2022. Вторник 13:51
Прокуратура Дагестана организовала проверку в связи со смертью ребёнка в бассейне на базе отдыха в Карабудахкентском районе.
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