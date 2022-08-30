ЗАМАНА - Прокуратура начала проверку в связи с гибелью девочки в бассейне

Прокуратура начала проверку в связи с гибелью девочки в бассейне

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30 августа, 2022. Вторник 13:51
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Прокуратура начала проверку в связи с гибелью девочки в бассейне

Прокуратура Дагестана организовала проверку в связи со смертью ребёнка в бассейне на базе отдыха в Карабудахкентском районе.

Прокуратура начала проверку в связи с гибелью девочки в бассейне
Общество

Ранее информировалось, что 22 августа текущего года 4-летняя девочка прыгнула в детский бассейн на территории базы отдыха в Карабудахкентском районе и потеряла сознание, после чего утонула. По данному инциденту открыто уголовное дело по статье 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека). «В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований безопасности на объекте», – сообщает надзорный орган.

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