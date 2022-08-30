ЗАМАНА - Республика Дагестан вошла в топ-10 популярных направлений по программе туристического кешбэка

Республика Дагестан вошла в топ-10 популярных направлений по программе туристического кешбэка

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30 августа, 2022. Вторник 10:11
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Республика Дагестан вошла в топ-10 популярных направлений по программе туристического кешбэка

Дагестан попал в топ-10 популярных маршрутов в осеннем этапе программы туристического кешбэка, который начался на минувшей неделе и будет идти до 10 сентября, информирует пресс-служба министерства туризма Дагестана.

Республика Дагестан вошла в топ-10 популярных направлений по программе туристического кешбэка
Общество

Отправиться в путешествие с кешбэком можно с 1 октября по 25 декабря, в круиз – с 1 сентября и до окончания навигации. Запланированная сумма на возврат средств по программе составляет 3 млрд рублей.

«За первые дни программу использовали около 100 000 человек. Люди покупали туры и бронировали отели на более чем 2,5 млрд рублей. Топ-10 маршрутов за первые дни кешбэка: Сочи, Краснодарский край, Кавминводы, Подмосковье, Казань, Алтай, Дагестан, Калининград, Крым, Башкирия», – заявила начальница Федерального агентства по туризму Зарина Догузова в своем telegram-канале.

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